(Görüntülü Haber) Kamyonla TIR çarpıştı: 1 yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kula ilçesinde, yol kenarında duran TIR\'a arkadan çarpan kamyon sürücüsü Metin Korkulu, yaralandı. Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Ankara-İzmir D- 300 yolunun Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Önder Özaydın, yönetimindeki 64 SF 215 plakalı TIR\'ı, arızalanması nedeniyle yol kenarına yanaştırdı. Metin Korkulu, kullandığı 45 RN 827 plakalı kamyon ile yol kenarında durduğunu fark edemediği TIR\'a arkadan çarptı. Kazada kamyon şoförü Korkulu, yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzeri olay yerine gelen sağlık ekibi, Korkulu\'yu ambulansla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.