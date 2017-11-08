(Görüntülü Haber) Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’nun Mudurnu İlçesi’nde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Hüseyin Özdemir, hayatını kaybetti.



Kaza, öğle saatlerinde Mudurnu-Akyazı karayolunda meydana geldi. Akyazı yönüne giden Ş.Z. yönetimindeki 14 BY 482 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Özdemir yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, kalbi duran motosiklet sürücüsüne olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından bir süre kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Kamyon şoförü Ş.Z. gözaltına alındı.