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(Görüntülü Haber) Kamyonetten düşen panolar kazaya neden oldu: 3 ölü, 1 yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, önünde seyreden kamyonetin kasasından düşen yangın panoları nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, menfeze çarptı

10 Ocak 2018 18:15

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, önünde seyreden kamyonetin kasasından düşen yangın panoları nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, menfeze çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü 28 yaşındaki Ergün Özdemir ile annesi Rahime ve 1.5 yaşındaki oğlu Mevlüt Mert Özdemir yaşamını yitirdi, hamile eşi Güneş Özdemir ise yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar Karayolu\'nun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, hamile eşi Güneş Özdemir\'i 42 KM 192 plakalı otomobiliyle doktor kontrolüne götüren Ergün Özdemir, ardından Kadınhanı ilçesindeki evlerine dönüşe geçti. Ertuğrul mevkiinde, Resul Abukan yönetimindeki 42 ABP 40 plakalı kamyonetin kasasından yola yangın panoları düştü. Özdemir, önünde seyreden kamyonetten düşen panolara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Boş su kanalına giren otomobil, menfeze çarparak durabildi. Kazada, sürücü Ergün Özdemir, annesi Rahime Özdemir ve oğlu Mevlüt Mert Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücünün hamile eşi Güneş Özdemir, çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acı haberi duyarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Kamyonet sürücüsü Resul Abukan, jandarma tarafından gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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