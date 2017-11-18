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(Görüntülü Haber) Kamyonetin çarptığı TIR'da yangın: 2 yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te kamyonetin çarptığı TIR'ın benzin deposunun alev alması sonucu 2 kişi yaralandı

18 Kasım 2017 16:56

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te kamyonetin çarptığı TIR\'ın benzin deposunun alev alması sonucu 2 kişi yaralandı. Seydi Ahmet K. yönetimindeki 34 GZ 0871 plakalı kamyonet, dün gece Gazikent Mahallesi\'nde 34 BVK 08 plakalı TIR\'ın benzin deposuna çarptı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, TIR yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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