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(Görüntülü Haber) Kamyonetin çarptığı 3 yaşındaki Azra ağır yaralandı

    Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Daday İlçesi'nde, babasının dükkanının önündeki kaldırımda oyun oynarken, aniden yola fırlayan 3 yaşındaki Azra Ecrin Çadırcı'ya kamyonet çarptı

13 Eylül 2017 17:25

 

 

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'nun Daday İlçesi\'nde, babasının dükkanının önündeki kaldırımda oyun oynarken, aniden yola fırlayan 3 yaşındaki Azra Ecrin Çadırcı\'ya kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Çadırcı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, bu sabah saatlerinde İnönü Caddesi\'nde meydana geldi. Azra Ecrin Çadırcı, babasının yufkacı dükkanının önündeki kaldırımda oyun oynarken iddiaya göre, aniden yola fırladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Y. yönetimindeki 14 BH 122 plakalı kamyonet, duramayarak çocuğa çarptı. Kamyonun ön tekerleğinin altında kalarak sürüklenen Azra ağır yaralandı. Kaza yerine çağırılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Azra, tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kaza, yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


 

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