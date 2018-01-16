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(Görüntülü Haber) Kamyonet, minibüse çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kadir ÇELİK/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Hassa İlçesinde kamyonetin, önünde ilerleyen minibüse arkadan çarpması sonucu meydana kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

16 Ocak 2018 12:14

Kadir ÇELİK/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Hassa İlçesinde kamyonetin, önünde ilerleyen minibüse arkadan çarpması sonucu meydana kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Yollçatı Mahallesinde meydana geldi. İslahiye yönüne ilerleyen Süleyman Topal yönetimindeki 31 N 4220 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Abdülkadir Aslan yönetimindeki 27 SC 318 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Süleyman Topal hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Abdülkadir Aslan ile kamyonette bulunan Muhammed Mervan (4), Rim Sabbach (25), Tesmin Arap (9), Rua Arap (8) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye ile Kırıkhan\'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Topal\'ın cesedi ise Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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