(Görüntülü Haber) Kamyonet düğüne gidenleri taşıyan minibüs ve otomobile çarptı: 10 yaralı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet düğüne gidenlerin içinde bulunduğu bir minibüs ve otomobile çarptı. Şarampole devrilen minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çavuşlu Kavşağı\'nda meydana geldi. Evciler Mahallesi\'nden gelen ve şoförü tespit edilemeyen 17 LY 301 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen K.Ö. yönetimindeki 17 PH 165 plakalı minibüse ardından da M.B. yönetimindeki 17 SP 742 plakalı otomobile çarptı. Düğüne gidenlerin içinde bulunduğu minibüs çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ünzüle Özer, Kerim Özer, Engin Akdağ, Ünzüle Narlı, Fatma Akar, Erhan Kabakoğlu, Neslihan Çetin, Hülya Özer, Hamide Akar ve Mesut Birol\'u ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlendi. Öte yandan jandarma ekipleri kazaya neden olan yoluna devam 17 LY 301 plakalı kamyonetin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruştura sürüyor.