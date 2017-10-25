(Görüntülü Haber) Kamyondaki sütyen kutularından kaçak sigara çıktı

SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta jandarma ekiplerinin kargo kamyonunda yaptığı aramada sütyen kutularına yerleştirilmiş 6 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suşehri ilçesinde Erzincan-Tokat D-100 karayolu üzerinde yol kontrol ve arama çalışması yaptı. Erzurum\'dan İstanbul\'a gitmekte olan bir kargo kamyonu durdurularak arandı. Özel eğitimli köpek ile yapılan aramada koliler içindeki kadın sütyeni kutularına gizlenmiş vaziyette 6 bin 500 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.