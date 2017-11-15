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(Görüntülü Haber) Kamyona çarpan otomobil devrildi: 4 yaralı

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde, önünde giden kamyona çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan, 4 kişi yaralandı

15 Kasım 2017 12:19

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, önünde giden kamyona çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan, 4 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde, D-130 Karayolu Başiskele Yuvacık Sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Efe Candar idaresindeki 34 UU 3765 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 NF 681 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle orta refüje çarparak devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Mazlum Yıldız, Fırat Yıldız ve Ömer Faruk Andıç\'a müdahalede bulundu. Otomobil içerisinde sıkışan Efe Candar ise itfaiye ekiplerinin aracın tavanını kesmesi ile kurtarılırken, sağlık ekibi müdahale etti. İzmit ve Gölcük\'te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, araçların yoldan çekilmesi ile trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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