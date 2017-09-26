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(Görüntülü Haber) Kamyona çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Sarıgöl İlçesi'nde, rampa çıkan kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürcüsü 20 yaşındaki Yusuf Bal öldü

26 Eylül 2017 16:13

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Sarıgöl İlçesi\'nde, rampa çıkan kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürcüsü 20 yaşındaki Yusuf Bal öldü. Kaza, bu sabah, Sarıgöl-Buldan Karayolunun Topuzlu Rampasında meydana geldi. Sarıgöl\'den Buldan yönüne gelerek rampa çıkan 51 yaşındaki Özden Güç yönetimindeki 35 AV 3744 plakalı kamyona, aynı yöne giden Yusuf Bal yönetimdeki 34 UP 3624 plakalı, içi ekmek ve simit dolu kamyonet arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Yusuf Bal, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bal, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ankara\'da vatani görevini yaptığı belirtilen Bal\'ın, 45 gün hava değişimine geldiği öğrenildi. Bal\'ın ölüm haberi, memleketi Alaşehir\'in Kavaklıdere Mahallesi\'nde üzüntü yarattı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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