(Görüntülü Haber) Kamyon ve TIR sürücülerinden Mehmetçik için Türk bayraklı konvoy

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, kamyon ve TIR sürücüleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek için Türk bayrağı astıkları araçlarıyla konvoy oluşturup, tur attı. Düzce Kamyon ve TIR Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi yaklaşık 30 sürücü, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek için kooperatif bahçesinde toplandı. Kamyon ve TIR sürücüleri, Türk bayrağı astıkları araçlarıyla D- 100 yolundan Ankara yönüne konvoy oluşturdu. \'Emrindeyiz Başkomutanım\' yazılı afişlerin bulunduğu araçlarıyla tur atan sürücüler, Düzce Belediyesi\'nin önünde toplandı. Belediyenin önünde dualar okundu. Düzce Kamyon ve TIR Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, \"Biz, başkomutanımızın emrindeyiz. Biz, ne zaman olsa Mehmetçik\'imizin yanındayız. Onlar, cephede savaşıyor; ama biz de onların yanındayız. Biz, hiçbir zaman geri vites yapmadık. İnşallah, o kutlu operasyonda bize de görev düşer. Kendilerini yalnız hissetmemelerini, aramızdaki 950 kilometrenin 9,5 saniye bile olmadığını duyurmak istiyoruz\" dedi.