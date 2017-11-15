(Görüntülü Haber) Kamyon, traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Halil ATAŞ/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İznik İlçesi\'nde kamyonun önündeki traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında İznik- Adapazarı karayolunda meydana geldi. 43 yaşındaki Muharrem Kadir yönetimindeki domates yüklü kamyon, Karatekin Köyü\'ne satmak için zeytin götüren 79 yaşındaki Bayram Çün yönetimindeki 54 FH 214 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, traktör sürücüsü 4 çocuk babası Bayram Çün öldü, Muharrem Kadir ise, hurda yığınına dönen kamyonda sıkışarak yaralandı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kurtarılan Muharrem Kadir, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.