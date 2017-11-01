(Görüntülü Haber) Kamyon sulama kanalına uçtu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kontrolden çıkan kamyon, 5 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu. Yaralanan sürücü kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Olay, merkez Seyhan ilçesi Akkapı mahallesindeki sulama kanalında meydana geldi. Tavuk firmasında çalışan Yasin Özer (30) yönetimindeki 01 CGY 64 plakalı kamyonun kontrolden çıkınca su olmayan sulama kanala düştü. Araç içinde sıkışan sürücüyü görenler, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlık CANKUR ekipleri Özer\'i sıkıştığı kamyondan güçlükle çıkarttı. Özer götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken kamyon ise çekici ile kanaldan çıkartıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.