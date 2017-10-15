(Görüntülü Haber) Kamyon lastiklerinden çıkan yangın, 4 saatte söndürüldü

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da kullanılmayan eski kamyon lastikleri, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Dumanlar, görenleri tedirgin ederken, yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.



Süleymanpaşa İlçesi Çevre Yolu üzerinde bulunan TIR garajının yakınındaki bir depoda, kullanılmayan kamyon lastikleri, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Alev alan yüzlerce kamyon lastiğinden çıkan siyah dumanlar, kısa sürede etrafı kapladı. Yoğun dumanı kilometrelerce uzaktan görenler, \'büyük yangın\' paniği yaşadı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine bölgeye gelerek, yanan lastikleri söndürmek için çalışma başlattı. Bazı itfaiye erleri, söndürme işlemleri sırasında dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, 3 araçla müdahale ettikleri yangını yaklaşık 4 saatin sonunda söndürdü. Polis ekipleri, lastikleri kimin yaktığını belirlemek için soruşturma başlattı.

