(Görüntülü Haber) Kamyon evin duvarına çarptı

Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)- BİLECİK\'te yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan kamyon, önce elektrik direğine, daha sonra da tek katlı evin duvarına çarparak durdu. Kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.



Olay Cumhuriyet Mahallesi Erenler Sokak\'ta meydana geldi. Serdar Eren yönetimindeki 38 NN 891 plakalı tuğla yüklü kamyon, seyir halindeyken frenleri tutmayınca, önce bir elektrik direğine, ardından da tek katlı evin duvarına çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü Serdar Eren ile yanında oturan yara almadan kurtuldu. Tek katlı evde maddi hasarın meydana geldiği kazada kamyon vinçle olay yerinden kaldırıldı.