(Görüntülü Haber) Kamu- Sen'den Memur Sen'e 15.4 lira kına parası

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TÜRKİYE Kamu-Sen Bursa İl Temsilcisi Selçuk Türoğlu, Kamu çalışanları ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 4\'üncü Dönem Toplu Sözleşmesi\'ni protesto etti. Türkoğlu ve arakadaşları PTT binasına giderek \'Sarı sendika\' olarak tanımladıkları Memur Sen\'in Genel Başkanı Ali Yalçın\'a kına alması için 15 lira 40 kuruş gönderdi. Kamu Sen Bursa İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu ve yaklaşık 50 sendika üyesi arkadaşları, bugün öğle saatlerinde PTT\'nin Atatürk Caddesi\'ndeki merkez binasına giderek basın açıklaması yaptı. Hafta içersinde, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 4\'üncü Dönem Toplu Sözleşmesinin imzalanmasını protesto eden Türkoğlu, yaptığı basın açıklamasında Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın\'ı eleştirdi. Toplamda 20 milyon kişiyi ilgilendiren 4\'üncü dönem toplu sözleşme görüşmelerinin, yetkili sandikanın satışı ile sonuçlandığını ifade eden Türkoğlu, 2002 yılında ortalama memur maaşıyla 22.1 çeyrek altın alınabilirken, 2017 yılında bu rakamın 12.6 çeyrek altına kadar düştüğünü söyledi. Türkoğlu, şöyle dedi: \"3.5+3.5 zamma imza atmam deyip, 0.5 puanlık artışla 4+3.5 zamma imza atanlara buçuk farkı olan 15 lira 40 kuruşu sevinçlerini taçlandırmaları için kına parası yapmaları adına Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın\'a PTT aracılığı ile gönderiyorum.\" Pols, protesto gösterisi için geniş önlem aldı.