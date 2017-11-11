(Görüntülü Haber) Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, Memur-Sen'i eleştirdi

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- TÜRKİYE Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Memur-Sen\'in hazırlamış olduğu \'Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi\' raporunu eleştirdi. Türkiye Kamu-Sen Kastamonu Şubesi\'nin olağan genel kurulu Şerife Bacı Öğretmenevi\'nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Memur-Sen\'in hazırladığı \'Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer Sistemi\' raporunu eleştirdi. Kamunun liyakatsız bir anlayış ile tepeden doldurulmak istendiğini ifade eden Koncuk, şöyle dedi: \"Kamuyu liyakatsız bir anlayış ile tepeden dolduracaksınız. Hazırlanmış listeleri mülakat komisyonlarının önüne vereceksiniz. Mülakat komisyonlarına dayatma yapacaksınız. Bütün bunların sorumlusu sizler olduğunuz halde bugün \'Kardeşim genel müdür de öğretmen de memur da liyakatlı insanlardan seçilmelidir\' diyeceksiniz. Bugün niye liyakat diye feryat etmeye başladıklarını biliyor musunuz ? Çünkü artık hedef haline gelecekler. Türkiye bu yolla, torpille, yandaşlık anlayışıyla yönetici seçtiği sürece birileri gidemeyecek. Herkes kamuda işlerin iyi gitmediğinin farkında. Bu ülkeyi yönetenler de farkında. Şimdi soracak birileri; Kim yaptı bunu? Sorumlu kim? Böyle yönetici atama sistemi olur mu? Bir ülkedeki bütün kurumların sağlam, gerçekten dirayetli işini bilen insan ilişkileri üst düzeyde yöneticilerle yönetilmesi gerektiğini bilmemiz lazım. Şimdi bütün bunları yapanlar çıkmış \'Liyakat\' diyorlar. Tüm memurlarımızın da kendilerini özeleştiriye çekmeleri lazım.\"