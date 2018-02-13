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(Görüntülü Haber) Kampüsteki iş kazası protestosunda 15 öğrenciye gözaltı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi kampüsünde, çalıştığı inşaattan düşen Ali Çalışkan'ın yaşamını yitirmesi üzerine 'İş cinayetlerine hayır' adı altında yürüyüş yapan 15 öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı

13 Şubat 2018 18:25

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi kampüsünde, çalıştığı inşaattan düşen Ali Çalışkan\'ın yaşamını yitirmesi üzerine \'İş cinayetlerine hayır\' adı altında yürüyüş yapan 15 öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. Kocaeli Üniversitesi yerleşkesinde, geçen hafta, yapımı devam eden inşaatta çalışan Ali Çalışkan, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Çalışkan, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitiren Ali Çalışkan, önceki gün toprağa verildi. Kocaeli Üniversitesi kampüsünde, yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubu, Çalışkan\'ın ölümü üzerine \'İş cinayetlerine hayır\' adı altında yürüyüş yapmak istedi. Üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin yürüyüşe izin vermemesi üzerine öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Kampüse gelen çevik kuvvet ekipleri, 15 öğrenciyi gözaltına alındı. Öğrenciler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından 15 öğrenci, ifadeleri alınmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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