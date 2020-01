(Görüntülü Haber) Kampus Geçici Hayvan Barınağı'nun denetemi Büyükşehir Belediyesi'ne geçti

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) MERSİN Hayvan Dostları Derneği Başkanı Nilgün Derviş, Mersin Üniversitesi içerisindeki Kampus Geçici Hayvan Barınağı\'nda sürdürdükleri işletmeyi bıraktıklarını açıkladı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın mensupları ile bir araya gelen Nilgün Derviş, 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Hayvan Dostları Derneği arasında imzalanan protokolle bakımevi hayalini gerçekleştirdiklerini, fakat yaşanan süreçte çok ciddi sorunlarla karşılaşıldığını öne sürdü. Derviş, \"Büyükşehir Belediyemizin bir sivil toplum örgütüyle ortak yaşama, projeye imza atma ve çözüm üretme gibi güzel bir görevde sürekli bizi ötelemesi ve hatta bu birlikteliği içine sindirememesi sonucu ciddi sorunlar yaşadık. Sorunların bedelini bizler değil, orada korumak adına topladığımız 500 can ödedi. Bunun örneği aralık ayında yaşadığımız sel felaketi oldu. 2 ay boyunca yardım bekledik. Büyükşehir Belediyesi için kepçe ile kanal kazmak, önlem almak çok zor olmasa gerekirdi. Fakat bu bilinçli ve hesaplı yapıldı. Bütün istedikleri derneğin oradan uzaklaşması, işletmenin belediyeye geçmesi, yaptıkları her şeyi alkışlayan bir grupla yola devam etmeleri\"dedi. Türkiye\'ye örnek olan barınağın 27 Eylül\'de bütün yetki ve sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi\'ne devredildiğini belirten Derviş, \"Çünkü kaldığımız sürede oradaki canlar yardım alamayacak, perişan edilecek. Bedelini onların ödediği bir zaferi istemiyoruz. Bu günden sonra her bir canın takipçisi olup, ne yaşadıklarını, nerelerde ölüme mahkum edildiklerini takip edeceğiz\" diye konuştu.