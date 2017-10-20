(Görüntülü Haber) Kameradan belirlenen salça hırsızı tutuklandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS\'te, girdiği depodan 20 kilo salça çalan ve kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı. Kilis\'te, geçen hafta Abdi Oymağı Mahallesi\'nde Muhammed Y.\'ye ait depodan 20 kilo salça çalındı. Olayın ardından depoyu gören bir güvenlik kamerasını inceleyen Muhammed Y., salçasını çalan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, salçayı çalan kişinin Sinan Y. olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Sinan Y., sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece \'hırsızlık\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.