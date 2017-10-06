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(Görüntülü Haber) Kameradan belirlenen motosiklet hırsızı tutuklandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, park halindeki motosikleti çalan ve kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı

06 Ekim 2017 18:48

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, park halindeki motosikleti çalan ve kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin inceleme başlattı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki bir işyerine ait güvenlik kamerasından, motosikleti çalan kişinin N.K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine adresi saptanarak gözaltına alınan N.K., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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