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(Görüntülü Haber) Kameradaki azılı kapkaççılar yakalandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi 'de üst üste yaşanan kapkaç ve otomobilden hırsızlık olayları üzerine harekete geçen polis çalışma başlattı

09 Ocak 2018 15:21

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi \'de üst üste yaşanan kapkaç ve otomobilden hırsızlık olayları üzerine harekete geçen polis çalışma başlattı.

Polis olayların çalıntı bir otomobil ile gerçekleştirildiğini belirledi. Bir benzin istasyonundan yakıt alırken güvenlik kamerası ile görüntülenen araç içindeki kişilerin kimlikleri tespit edildi. Bu kişilerin 18 yaşından küçük D.Y,H.K ve A.Ö oldukları belirlendi. Ev adresleri tespit edilen şüphelilerden A.Ö., Sultangazi\'deki evinde yakalandı. D.Y. da Beyoğlu\'ndaki evinde polisin geldiğini görünce balkondan atlayarak kaçarken bir alt sokakta polis tarafından yakalandı. H.K\'de mahkemece yargılandığı bir dava sonucu adliye çıkışında yakalanarak gözaltına alındı. 


 

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Şüphelilerin otomobil ile yaklaştıkları kadına kapkaç yapmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde bir kaç tur atan şüpheliler yolda yürüyen kadının çantasını alıyor. Kadın sürüklenerek yere düşerken şüpheliler otomobil ile uzaklaşıyor. Polis merkezinde ifadeleri alınan şüphelilerin 19 ayrı kapkaç, otomobil hırsızlığı ve otomobilden hırsızlık suçlarının şüphelileri  olduğu belirlendi. 3 kişi adliyeye sevk edildi. 

 

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