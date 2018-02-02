(Görüntülü Haber) Kalp krizinden ölen Üsteğmen Elçin, toprağa verildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- İSTANBUL\'da evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Muhabere Üsteğmen Mustafa Elçin (31), memleketi Aydın\'ın Nazilli ilçesinde, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Hakkari Dağ ve Komando Tugayı\'nda bölük komutanı olarak görev yaptıktan sonra bir süre önce İstanbul\'a tayini çıkan Muhabere Üsteğmen Mustafa Elçin, dün Sarıyer\'deki evinde ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü belirlenen bekâr Üsteğmen Elçi\'nin cenazesi dün akşam getirilip, Nazilli Devlet Hastanesi\'nin morguna konuldu. Elçin\'in cenazesi, bugün Hakkari ve İstanbul\'dan gelen silah arkadaşları tarafından alındı.



Üsteğmen Mustafa Elçin\'in Türk bayrağına sarılı cenazesi önce Yeşil Mahalle\'deki baba ocağının önüne getirildi. Üsteğmen\'in astsubay emeklisi baba Osman Elçin, ev kadını anne Gülper Elçin ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kardeşi Cafer Elçin, cenaze evin önüne getirildiğinde gözyaşlarına boğuldu. Osman Elçin, oğlunun tabutuna sarılıp, \"Benim iki gözüm sendin\" diyerek ağlarken, eşi Gülper Elçin de \"Beni nasıl bırakıp gittin oğlum. Daha mürüvvetini göremedim\" diyerek ağıt yakıp, uzun süre tabutun başından ayrılmadı. Helallik alınmasının ardından Üsteğmen Elçin\'in cenazesi, öğle vakti Fatih Camisi\'ne götürüldü.



Burada düzenlenen askeri törene, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Denizli Merkez Komutanı Personel Albay Bilal Öztürk, Nazilli İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, Nazilli Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, Üsteğmen Elçin\'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından, tabutu bir süre silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Üsteğmen Elçin, Eğriboyun Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.

