(Görüntülü Haber) 'Kalkışma- 24 Saat' buluşması

Alparslan ÇINAR- Emrah GÜL-Mehmet KILIÇASL ANANTALYA,(DHA) Gazeteci Salih Uçar\'ın, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan kitabı \'Kalkışma- 24 Saat\'in lansmanı, Rixos Downtown Antalya Otel\'de yapıldı. Siyaset, iş, sanat, spor ve medya dünyasının buluştuğu lansmanda konuşan Vali Münir Karaloğlu, 15 Temmuz\'da yaşananların kayıt altına alınması, tarihe not düşülmesi önemliydi. Yazarımızın ellerine sağlık dedi. Doğan Haber Ajansı (DHA) Akdeniz Bölge Müdürü, 20 yıllık gazeteci Salih Uçar\'ın, Cinius Yayınları\'ndan çıkan kitabı \'Kalkışma- 24 Saat\' lansmanı dün akşam yapıldı. Çok sayıda belge ve görselle darbe girişiminin olduğu gecenin bir başka boyutuna ışık tutan kitabın lansmanına, yaklaşık 600 davetli katıldı. İş, sanat, spor, siyaset, medya ve bürokrasi dünyasından insanları buluşturan lansmana Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Gökcen Özdoğan Enç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Taşır, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, MHP İl Başkan Vekili İsmet Tunç, İYİ Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, sinema sanatçısı Ahmet Mekin de katıldı. Kokteyl prolonge ile başlayan törende sanatçı Aslıhan Güngör arp resitali sundu. Ardından tören 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananların anlatıldığı video sunumla devam etti. KIZI CEYLİN\'E TEŞEKKÜR 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli hadiselerden biri olduğunu belirten gazeteci- yazar Salih Uçar, Bu kalkışma kuvvetli bir demokratik refleksle püskürtülmüştür. Bu refleks, büyük bir toplumsal mutabakat halinde Türkiye\'nin her bir köşesinde kendisini ortaya koymuştur. Kitabımda da Antalya\'dan başlayıp Marmaris, İstanbul, Ankara ve Samsun\'a uzanan süreçleri kaleme aldım dedi. Kitabını 12 yaşındaki kızı Ceylin\'e ithaf ettiğini belirten Uçar, Kitabımı kızım ve onun nezdinde bütün çocuklara adadım. Dilerim ki onlar bir daha darbelerle yüzleşmez diye konuştu. BAYER İYİLERİNİ SEÇMİŞ Kitabın sürükleyici ve sade dili, olayların kronolojik dizilimi, konular arasındaki geçişlerle hayatın içinden kesitler sunduğunu belirten Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer, Yazar, yaşadıklarının, dinlediklerinin ve araştırdıklarının \'özgün\' ve \'iyi\'lerini özenle seçmiş. İktidar- siyaset ve bürokrasi üçgeninde yaşananları ortaya çıkarmış. FETÖ öyküsünü kitaplaştırmak bir habercinin ne kadar titiz çalıştığını da gösteriyor. Uçar bunu başarılı şekilde yapmış; bununla da FETÖ olgusunun altyapısını oluşturmuş bir anlamda dedi. \'YAZAR TARİHE NOT DÜŞTÜ\' Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu ise şunları söyledi Şehirde 15 Temmuz\'u hep beraber yaşadık. Biz ne yaşandığını biliyoruz. Ama bizimle yok olmaması için mutlaka kayıt altına alınması gerekiyordu. Belki 15 Temmuz gecesi şehir bazlı ne yaşandığı ilk defa bir kitapta toplanmış oldu. Ben Salih beyi kutluyorum. Belki o gece Antalya\'da silahlar patlamadı, askeri araçlar sokakta yürümedi ama o gecenin merkezlerinden, önemli şehirlerinden birisi Antalya\'ydı. Çünkü belki 10 saat sonra şehrimize sayın cumhurbaşkanımız gelecekti bir organizasyon dolayısıyla. Onun için bu şehirde 15 Temmuz\'la ilgili yaşanan her şey önemliydi. Bunların kayıt altına alınması, tarihe not düşülmesi önemliydi. Güzel bir çalışma olmuş gerçekten okurken de keyif alarak, sıkılmadan, akıcı üslupla okunan bir kitap olmuş. Yazarımızın ellerine sağlık. Lansman, konuşmaların ardından Salih Uçar\'ın konuklara kitabını imzalamasıyla sona erdi. LANSMANA KİMLER KATILDI Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kızları Meral Su ve Elif Meva, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Gökcen Özdoğan Enç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdür Vekili Ramazan Taşır, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Nizamettin Sağır, MHP İl Başkan Vekili İsmet Tunç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, sinema sanatçısı Ahmet Mekin, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Antalya eski Belediye Başkanı Hasan Subaşı, Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, AÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Muhittin Yaprak, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Esen Diler, Hürriyet- Posta Bölge Temsilcisi Bikan Karaca, Hürriyet Antalya Reklam Müdürü Lale Çakmur, KOSGEB Antalya Müdürü Şükrü Mısırlı, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ragibe Coşkun, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Esnaf ve Sanratkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı M.Sadi Kan, Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD) Başkanı Gültekin Gencer, TEB Akdeniz Bölge Direktörü İbrahim Savaş, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı İdris Taş, TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, Genel Sekreter Rasim Gündüz, Aska Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Aslan, Türk Eğitim Vakfı Antalya Müdürü Arzu Aslan Kartal, Teknikeller Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, IC Holding Altyapı Grubu İcra Kurulu Üyesi Abdullah Keleş, Emo Optik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Önal, Ak Parti İl Başkan Yardımcıları Mehmet Çetinkaya, Zekeriya Tonoğlu ve Adnan Saraç, Antalya Alkollü İçeceklıer Yönetim Kurulu Başkan İsmail Kahraman, Balbaylar SPA Yönetim Kurulu Başkanı İlker Balbay, Aksu Emniyet Müdürü Tevfik Karayakalı, Öner Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özcan Öner, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gülcan Uryan, Antalya Tenis İhtisas Kulübü Genel Sekreteri Can Uryan, Özler Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Özler, PR Banu Tonguç sahibi Banu Tonguç, Yaysat Satış Koordinatörü Murat Aksu, Yaysat Antalya Bölge Müdürü Hüseyin Murat Ateş, DPC Tesis Müdürü Şems Tuğlu, işadamları Mustafa Sözen, Ahmet Öztürk, Abdullah Erdoğan, Ali Asker Kargın, Güray Kanan, Turan Mecikoğlu, İzzet Ünlü, Orhan Oflaz, Vahap Yüce, Erhan Tunç. KİTAP İÇİN NE SÖYLEDİLER \'ANTALYA ADINA TARİHİ KAYIT\' Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Salih Uçar araştırmacı gazeteci olarak bu geceyi çok güzel bir şekilde Antalya adına aydınlattı. Akıllarda soru bırakmadan, belgeleriyle, bilgileriyle, fotoğraflarıyla bütün bunların hepsini en iyi şekilde anlattı. Gelecek nesillerin de bence çok istifade edebileceği bir kitap ortaya çıktı. Böylesine önemli bir geceye, Antalya\'da yaşananlar adına tarihe kayıt düşülmesi adına çok önemli bir çalışma. Salih Uçar\'ı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. \'KİTABI AĞLAYARAK OKUDUM\' Ebru Türel Salih Uçar bu kitabı yazmasaydı o gece hepimizin yazdıkları unutulacak, diğer kişilerin neler yaşadığını bilmeyecektik. Damgası vurulmuş bir belge niteliğinde. O geceyi en içten yaşayan insanlardan biri olarak kitabı bi solukta, ağlayarak okudum. Gözyaşlarımı tutamayarak okudum. Çok akıcı bir anlatım dili var. \'ÇOK OKUNAN BİR KİTAP OLACAK\' Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç Antalya\'da o hain darbe girişimi gecesi yaşananların objektif gözle anlatıldığı bir kitap. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya milletvekillerinin, bizlerin saati saatine, dakikası dakikasına neler yaşadığına dair önemli anekdotlar var. Çünkü genelde 15 Temmuz hain darbe gecesi hep İstanbul- Ankara bazlı anlatıldı. Belki de doğruydu bu. Çünkü o bölgelerde şehitlerimiz vardı. Antalya ayağında böyle bir şey yaşanmadı. Ama karanlık gece hepimizi çok etkiledi. Salih Uçar hem bir gazeteci hem bir kentli olarak güzel bir alanı gördü ve kitaplaştırdı. Antalya\'da çok okunan bir kitap olacak. \'ROMAN TADINDA KAYNAK KİTAP\' Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse Hatıralarımız zayıflıyor. O hatıraları sürekli kılacak bir eser meydana getirmek gerekiyordu. Darbenin Antalya ayağı, darbe günü Antalya\'da neler yaşandı, neler gelişti, nasıl bir direniş gerçekleşti, kim hangi duygular içindeydi bunu kaleme almak gerekiyordu. Onu ilelebet yaşatacak cismani bir şekle büründürmek gerekiyordu. Bunu gerçekleştirdi. Bi solukta okunacak bir kitap. Olayın değişik şahitlerinden değişik yönlerini, bir tarafı Samsun bir tarafı Kumluca, bir tarafı Finike bir tarafı Ankara her boyutuyla ama merkezine Antalya\'yı alan bir değerlendirme gerçekleştirdi. Gelecek nesillerin de zevkle okuyacağı, Antalya\'da darbe gecesi neler yaşandığını öğrenebileceği roman tadında kaynak bir kitap. \'ÇOK ÖNEMLİ BİR ESER\' Antalya eski Emniyet Müdürü Cemil Tonbul Böyle bir eser ortaya çıkardığı için Salih Uçar\'ı tebrik ediyorum. Bir söz vardır; söz uçar, yazı kalır. Hain darbe girişiminin Antalya\'mıza, Türkiye\'mize verdiği zararları olayın kahramanlarından, olaya muhatap olanlardan birebir takip edip yazarak, gelecek nesiller için çok önemli eser ortaya çıkardı.