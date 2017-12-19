(Görüntülü Haber) Kaldırımda yürüyen genç kızın başına 4 metrelik kalıp demiri böyle düştü

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde kaldırım üzerinde yürüyen genç kızın kafasına inşaattaki kalıp demiri düştü. Başına demir düşen 19 yaşındaki Begüm K. yaralandı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Mahmudiye mahallesinde ikamet eden Begüm K., arkadaşı ile buluşmak üzere evinden çıkıp kaldırımda yürürken Kasımefendi Caddesi üzerinde yapımı devam eden iki katlı inşaatın önünde, ikinci kattakn 4 metre uzunluğundaki demir başına düştü. Dengesini kaybedip düşen genç kızın yardımına inşaat ta çalışan ustalar yetişti. Haber verilmesi sonucu ambulans ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Begüm K.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza anı ise kameralar yansıdı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı