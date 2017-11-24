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(Görüntülü Haber) Kahvehaneye pompalı tüfekli saldırı: 4 yaralı

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de bir otomobilden kahvehaneye pompalı tüfekle açılan ateşte, 4 kişi yaralandı

24 Kasım 2017 12:08

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de bir otomobilden kahvehaneye pompalı tüfekle açılan ateşte, 4 kişi yaralandı. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Pamukkale İlçesi Aktepe Mahallesi 2172 Sokak\'ta meydana geldi. Otomobille gelen R.G, A.K, O.K, ve D.D., pompalı tüfekle kahvehaneye doğru iki el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği kahvehanedeki Arif Kurt, Mevlüt Koçyiğit, Yakup Aldemir ve Mehmet Koçyiğit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından otomobille kaçan 4 şüpheli, polisin kovalamacasıyla Hürriyet Mahallesi\'nde yakalanarak gözaltına alındı.

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