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(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

Ömer KOÇ/Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı

04 Ekim 2017 01:06

Ömer KOÇ/Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta uyuşturucu satıcısı 2 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, \'Torbacı\' diye bilinen sokak satıcılarına yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda kent merkezinde uyuşturucu satan Hasan Ç. ve Ahmet K. gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerle birlikte satışa hazır 42 paket halinde 126 gram esrar, 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.

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