(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş’ta Türk Dili zirvesi

KAHRAMANMARAŞ (DHA) Günlük yaşantımızda kullandığımız cümlelerimizde bir çok yabancı kelimeler sarf ettiğimiz günümüzde artık Milli dilimizin kullanılması adına Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Kahramanmaraş Büyükşehir ev sahipliğinde toplanarak adeta zirve toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem başkanlığında toplanan üyeler üç gün sürecek 3?ünü İstişare ve Değerlendirme şurasını Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi?nde Mehteran konserleriyle başladı. Türk Dili zirvesinde Milli dilimizin yabancı kelimelerden kurtulmasının nasıl mümkün olacağını konuşan dernek üyeleri konuyu tüm detaylarıyla masaya yatırdı. Türk dili ve Edebiyat Derneği\'nin Kahramanmaraş\'taki zirvesine Başbakan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da katıldı. Başkan Erkoç ise hem ev sahipliği yapmanın hem de Edebiyatın başkenti Kahramanmaraş\'ta böyle bir toplantının gerçekleştirilmesinden memnuniyetini belirterek kültürün de başkenti olduklarını kültür ve sanatın en güzel örneklerini sunmaya devam edeceklerini aynı zamanda 2017 yılının Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tarafından Türk Dili Yılı ilan edilmesinin de son derece çok önemli olduğunu söyledi. Dernek Başkanı Ekrem Erdem, günümüzde hızla çoğalan yabancı kelimelerin dilimizi yozlaştırdığını aynı zamanda tabelalardaki Türkçe isminin dışında kullanılan yabancı isimler için bir dizi önlem aldıklarını kısa zamanda dilimizin milli olacağının altını çizdi. Ekrem Erdem, Navigasyon kelimesi yerine yön bulan, park yerine bahçe, lansman yerine tanıtım, ayakkabı yerine kundura ve inovasyon yerine yenileşme kelimelerini neden kullanmıyoruz? diyerek bunun gibi yüzlerce yabancı kelimelerin artık dilimizden atmamız gerektiğini belirtti. Başkan Erdem kısa zaman içinde Anayasamızdaki yabancı kelimelerin de ortadan kaldırılmasını artık Milli dilimize dönüşmesi adına çalışmalar yaptıklarını bu sayede Anayasamızın daha anlaşılır olacağını söyledi. Bugün Türkçenin karşı karşıya kaldığı sorunları, yalnız bir dil sorunu olarak görmemek gerektiğini, aslında kaybolmakta olanın dil değil, milli kimlik olduğunu ifade eden Erdem, bugün savaşların da dil ve din üzerinden yapıldığının da altını çizdi. Türk Dili ve Edebiyat Derneğinin Kahramanmaraş buluşmasının finalinde ise Kahramanmaraş\'ın dünyaca ünlü dondurmasının şovu da gerçekleştirildi. 2 metrelik dondurma askıya alında ve satırla kesilerek zirveye katılan davetlilere ikram edildi. Dondurmanın kesimini Türk Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem de deneyerek dondurma ziyafetine katıldı.