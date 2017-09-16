(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Mücahit YOLCU/ KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yapıldığı ihbarıyla İsmetpaşa Mahallesi\'ndeki bir işyerine operasyon düzenledi. Ekipler tarafından aranan işyerinde; 1 pos cihazı, başka kişilere ait 18 kredi kartı ve suç geliri olduğu belirlenen 4 bin 450 lira ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis, isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.