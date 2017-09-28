T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta 'Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı' açıldı

Eyyüp BURUN- KAHRAMANMARAŞ- DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı", Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen firmaların katılımıyla açıldı

28 Eylül 2017 18:34

Eyyüp BURUN- KAHRAMANMARAŞ- DHA) KAHRAMANMARAŞ\'ta bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen \"Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı\", Türkiye\'nin farklı kentlerinden gelen firmaların katılımıyla açıldı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi\'nde gerçekleştirilen fuara, Kahramanmaraş Vali Vekili Bayram Öz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Tutlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu ile işadamları ve vatandaşlar katıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Nihat Pakdil, tarımın ekonominin alt sektörlerinden birisi olduğunu söyleyerek, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi gerektiğini aktardı. Türkiye\'nin tarımsal ithalata kapalı olmayan bir ülke olduğunu dile getiren Pakdil, şunları dedi: \"Ülkemizde üretilmeyen ürünlerin ithalatını yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin ihracatını yapıyoruz. İthalatını yaptığımız bazı ürünleri işleyerek katma değer kattıktan sonra onlarında ihracatını yapıyoruz. Hollanda, yaptığı ihracatı kendi ürettiği ürünlerle yapan bir ülke değil. Başka ülkelerden aldığı ürünleri işleyerek tekrar ihraç ederek büyük ihracat rakamlarına ulaşan bir ülke. Bizde bu yönde faaliyet içerisindeyiz. Bunda da korkacak bir şey yok. Önemli olan gerek kendi ürettiğimiz ürünleri,g erekse dışarıdan aldığımız ürünleri, işleyerek daha ileri bir hale getirip ihraç edebilmek. Tarımsal alanları zorlayan bir çok faktör var. Biliyorsunuz tarım arazilerinin korunması için yaptığımız çalışmalar kapsamında artık birtakım bölgeler tarımsal sit alanı olarak ilan edilmeye başladı. Bu alanlardan Kahramanmaraş\'ta da var. Yine arazilerin daha verimli kullanılması açısından toplulaştırma çalışmaları başladı ve devam ediyor.  Bu arazilerin nasıl kullanıldığı da önemli. Bu arazileri verimli kullanmak lazım. Bunun için bilimi ve teknolojiyi kullanmak lazım. Bunu takip etmek lazım.\" Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılışını gerçekleştirerek, fuar alanındaki stantları ziyaret etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUN KAHRAMANMARAŞ DHA KAHRAMANMARAŞGıdaHayvancılık Fuarı" TürkiyeKahramanmaraş Fuar MerkeziKahramanmaraş Vali Vekili BayramGıda TarımHayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Pakdil Büyükşehir Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24