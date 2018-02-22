(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta özel harekat polisleri dualarla uğurlandı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta 22 özel harekat polisi, Afrin\'de görevlendirilmek üzere dualarla Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi\'ne uğurlandı. Suriye\'nin Afrin kentinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılacak polis özel harekat mensupları için Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nde tören düzenlendi. Törene Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Müftüsü Celal Sürgeç ile polis yakınları katıldı. ÖZKAN: CENAB-I HAK AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN Törende konuşan Vali Vahdettin Özkan, 30- 40 yıldır Türkiye\'de devam eden terörle mücadelede polis özel harekatın çok özel bir yeri olduğunu, yapmış oldukları kahramanlıklar nedeniyle de milletin gönlünde taht kurduğunu söyledi. Özkan, şöyle devam etti. \"Bütün milletimiz sizlere minnettardır, sizlere duacıdır, sizlerle gurur duyuyordur. Çünkü siz, bütün milletimizin, milyonlarca insanın yapmak ve koşmak istediği, bu fitne fücuru, terörü bertaraf etme, milletin, memleketin, devletin bekasını tesis etme fonksiyonunu en önde icra ediyorsunuz. Allah hepinizi muhafaza ve muzaffer etsin. Cenab-ı Hak ayağınıza taş değdirmesin.\" YEMİN ETTİLER Konuşmanın ardından Kur\'an-ı Kerim okunurken, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından dua edildi. Ardından polislerin tekbirleri eşliğinde kurbanlık kesildi. Daha sonra ise Afrin\'e giden polisler, bir arkadaşlarının yazdığı \'Yemin ederim\' şiirini hep bir ağızdan okudu. Törenin sonunda 22 özel harekat polisi Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi\'ne uğurlandı. \"MİLLETİMİZ, DUASINI EKSİK ETMESİN\" Afrin\'e giden polis özel harekattan Kamil Uzun, kendisini uğurlamaya gelen eşi Şenay Uzun, oğlu Ömer Faruk ve ailesiyle helalleşti. Oğlunu öperek annesine veren Uzun, \"Afrin\'e gidiyoruz. Orada savaşan askerlerimize, ordumuza destek olarak gidiyoruz. Biz de Allah\'ın izniyle polis özel harekat olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Milletimiz duasını üzerimizden eksik etmesin.\" \"RABBİM, EŞİM İÇİN ŞEHADET NASİP EDERSE ARKASINDAYIM\" Şenay Uzun ise eşi ve arkadaşlarının Afrin\'e kuvvet ordusu olarak gittiğini, kendilerinin de dua ordusu olarak her zaman onların arkasında olacaklarını söyledi. Uzun, \"Rabbim muzafferiyetler ihsan ederek tekrar bize göndersin inşallah. Hiçbir Mehmetçiğimizin tırnağına bile taş değmesin. Vatanımızın bekası için bu gerekliyse bizler beklemeye hazırız. Rabbim şehadet nasip ederse inşallah yine arkasındayız. Biz bekliyoruz. Ben elimi açtım, Rabbim\'e teslimim, eşimi dualarla uğurluyorum. Ben sıhhatle gönderiyorum, Rabbim de bize sıhhatle göndersin inşallah. Bayrağımızın, milletimizin, ezanımızın bekası için eşimin oraya gitmesi gerekiyorsa, eşim üzerine düşen görevi yapar, biz arkasındayız.\"