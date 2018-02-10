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(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta minibüs, kamyona çarptı: 9 ölü, 4 yaralı (4)

ÖLENLER AYNI AİLEDEN Kahramanmaraş'ta, önünde ilerleyen kaya yüklü hafriyat kamyonuna çarpan minibüste hayatını kaybeden 9 kişinin aynı aileden olduğu belirlendi

10 Şubat 2018 21:15

ÖLENLER AYNI AİLEDEN Kahramanmaraş\'ta, önünde ilerleyen kaya yüklü hafriyat kamyonuna çarpan minibüste hayatını kaybeden 9 kişinin aynı aileden olduğu belirlendi. Ankara\'da atık kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlayan Avcı Ailesi ve yakınlarının iki minibüsle arka arkaya Gaziantep\'e gittikleri belirtildi. Kazanın, Cemal Avcı\'nın (40) önünde giden kamyonu sollamak isterken meydana geldiği öne sürüldü. Cemal Avcı\'nın hastanede tedavisi devam ederken, kazada ölen eşi Zeynep Avcı (35), çocukları Yusuf Avcı (19), Esra Avcı (6) Cuma Avcı (14), Cengiz Avcı (11), İsa Avcı (7), gelini Songül Avcı (24), torunları Cesur Avcı (1) ve Celil Avcı\'nın (3) cenazeleri otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin morgdan çıkarılması sırasında yakınları gözyaşlarına boğuldu. ASKERDE ACI HABERİ ALDI Kazada oğulları Cesur ve Celil Avcı ile birlikte hayatını kaybeden Songül Avcı\'nın eşinin Emrah Avcı\'nın ise Manisa\'nın Kırkağaç ilçesinde asker olduğu belirtildi. Annesi, eşi, çocukları ve kardeşlerinin ölüm haberiyle yıkılan ve 10 gün önce birliğine teslim olan Emrah Avcı, birliği tarafından Gaziantep\'e gönderildi. Kazada yaralanan Cemal Avcı, Süleyman Avcı (13), Halil İbrahim Avcı (6) ve Berivan Avcı\'nın (17) ise hastanelerde tedavileri devam ediyor. Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, memleketleri Gaziantep\'e götürüldü.

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