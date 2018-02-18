(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta, 'Kurtuluş' coşkusu devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ (DHA) Kahramanmaraş\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'inci yıldönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi\'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Panorama Müzesi\'ne Kahramanmaraş\'ın düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan bölümler yer aldı. Kahramanmaraş\'ın 22 gece 22 gün süren büyük kurtuluş mücadelesi sahnelenen tiyatro oyunlarıyla anlatıldı. Ayrıca hafta boyunca kent merkezinde sahnelenen ve kurtuluşu anlatana tiyatro oyunu da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Dulkadiroğlu Belediyesi de törene katılanlara 12 bin Türk bayrağı dağıttı.