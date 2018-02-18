T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta, 'Kurtuluş' coşkusu devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ (DHA) Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanmaya devam ediyor

18 Şubat 2018 12:26

KAHRAMANMARAŞ (DHA) Kahramanmaraş\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'inci yıldönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi\'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Panorama Müzesi\'ne Kahramanmaraş\'ın düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan bölümler yer aldı. Kahramanmaraş\'ın 22 gece 22 gün süren büyük kurtuluş mücadelesi sahnelenen tiyatro oyunlarıyla anlatıldı. Ayrıca hafta boyunca kent merkezinde sahnelenen ve kurtuluşu anlatana tiyatro oyunu da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Dulkadiroğlu Belediyesi de törene katılanlara 12 bin Türk bayrağı dağıttı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAHRAMANMARAŞ DHAKahramanmaraşKahramanmaraş Büyükşehir BelediyesiKurtuluş Destanı Panorama MüzesiPanorama Müzesi KahramanmaraşAyrıcaDulkadiroğlu BelediyesiTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24