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(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

05 Eylül 2017 22:10

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne ilerleyen Fatma Yıldırım yönetimindeki 46 AP 172 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Samsama\'nın kullandığı 34 NA 9896 plakalı otomobil, Çiğli kavşağında çarpıştı. Çarpışmayla her iki otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada Fatma Yıldırım\'ın kullandığı otomobilde bulunan 65 yaşındaki Hatice Aksu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler Fatma Yıldırım ve Mustafa Samsama ile Aliye Samsama yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Necip Fazıl Şşehir Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatma Yıldırım\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren Hatice Aksu\'nun cesedi ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga konuldu.
 

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