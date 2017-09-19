(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta gaziler günü kutlandı

Mücahit YOLCU-KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ\'ta, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Meydanı\'nda düzenlenen törene; Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 2\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Vekili Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, daire müdürleri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, 19 Eylül\'ün Gaziler Günü olarak kutlanmasının, devletin gazilere verdiği önemin, onları duyduğu minnet ve şükran duygularının göstergesi olduğunu belirterek, Bugün biliyoruz ki birlik ve beraberliğimize daha çok ihtiyacımız var. Dün olduğu gibi bugün de düşmanlarımız gerek içte, gerekse dışta vatanımızı parçalamaya, bağımsızlığımızı yok etmeye çalışmaktadırlar. Toprağımızın bir daha istila edilmesine, birlik ve bütünlüğümüzün, üniter yapımızın bozulmasına ne biz, ne de bizden sonraki nesiller asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun en büyük örneğini 40 yıldır eli kanlı bebek katilleri PKK ve PYD\'ye gösterdiğimiz gibi, 15 Temmuz 2016 tarihinde alçakça ve haince yapılan darbe girişimine karşı aziz milletimiz ecdadına yakışır bir tavırla göstermiştir. Bu duygu v düşünceyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmaz üzere ebediyete intikal etmiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmelerini rabbimden temenni ediyor, bütün gazilerin Gaziler Günü\'nü kutluyorum dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek ise, 19 Eylül Gaziler Günü\'nün şeref ve kahramanlık günü olduğunu ifade ederek, Şehit ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne sürekli iç ve dış tehditlere maruz kalmıştır. Bu tehditlerin bugün de artarak devam ettiğini müşahede ediyoruz. Topraklarımızın bir daha işgal ve istila edilmemesine, birlik ve beraberliğimizin, üniter yapımızın bozulmamasına ne biz, ne de bizden sonraki nesiller hiç bir zaman müsaade etmeyeceklerdir diye konuştu.