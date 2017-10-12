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(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 9 tutuklama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Mahrem asker ve polis yapılanmasına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı

12 Ekim 2017 13:37

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Mahrem asker ve polis yapılanmasına yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ekim\'de il merkezi ile ilçelerde Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Çeşitli adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veriye incelemek üzere el koyan polis, 23 kişiyi de gözaltına aldı. FETÖ\'nün asker ve polisteki mahrem yapısı içinde \'öğrenci\', \'doktor\' ve \'öğretmen\' unvanlarıyla anıldıkları ancak, gerçekte anıldıkları mesleklerle ilgileri olmadığı öne sürülen şüphelilerden 13\'ü, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9\'u tutuklanırken, 4\'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüphelinin ise sorgularının ardından adliyeye sek edileceği belirtildi.

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