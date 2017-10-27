(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta FETÖ şüphelileri adliyede

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta kurdukları \'Dostlarla helallik\' WhatsApp grubu ile Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) lehine paylaşımlar yaptıkları öne sürülen 11 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'ye yönelik yaptıkları operasyonda gözaltına aldıkları bir kişinin telefonunda \'Dostlarla helallik\' isimli bir WhatsApp grubu olduğunu tespit etti. Grupta FETÖ\'nün elebaşı Fethullah Gülen ve örgüt lehine birçok paylaşımlar yapıldığı ve örgüt adına yürütülen çalışmaların da buradan takip edildiğini belirleyen polis, geçen salı günü birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Polis, KHK kararlarıyla meslekten ihraç edilmiş memurların da aralarında olduğu 11 kişiyi gözaltına alıp, adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el koydu. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.