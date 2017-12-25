(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş'ta 200 şişe kaçak içki ele geçti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta, polisin yılbaşı nedeniyle aldığı önlemler çerçevesinde düzenlediği operasyonda 200 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte ve kaçak içki sürülmesine karşı tedbirler aldı. Bu yönde gelen ihbarı değerlendiren ekipler, dün akşam saatlerinde kent girişinde bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada 200 şişe kaçak içki ele geçiren ekipler, otomobildeki Sercan K. ile Muhammet D.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.