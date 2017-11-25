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(Görüntülü Haber) Kahramanmaraş Belediye Başkanı: Eşine zulmeden erkeğin Allah belasını versin

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Fatih Mehmet Erkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erkek işsiz eve gelip hıncını karısından alır' sözlerine, "Kadına şiddetin maruz görülebilecek hiçbir yan

25 Kasım 2017 18:51

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Fatih Mehmet Erkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Erkek işsiz eve gelip hıncını karısından alır\' sözlerine, \"Kadına şiddetin maruz görülebilecek hiçbir yanı yoktur. Yok, geçim derdi, yok şu, yok bundan dolayı gelip evinde kadınına, hanımına, eşine zulmeden adamın Allah belasını versin\" diyerek tepki gösterdi. \'Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü\' nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında kadınlar Atatürk Meydanı\'nda bir araya geldi. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, STK temsilcileri ve kadınların katılımıyla gerçekleşen programa gelenlere mor ve turuncu kurdeleler ile şiddete karşı çeşitli ifadelerin yer aldığı rozetler takıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, kadına şiddetin hiçbir mazeretinin olamayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \"Erkek işsiz, eve yeteri kadar para getiremiyorsa eve gelip hıncını karısından alır\" sözlerinin de kabul edilemez olduğunu belirten Erkoç, şunları söyledi: \"Kadına şiddetin maruz görülebilecek hiçbir yanı yoktur. Yok geçim derdi, yok şu, yok bundan dolayı gelip evinde kadınına, hanımına, eşine zulmeden adamın Allah belasını versin. Bunu söyleyenleri de kınıyoruz buradan, hiçbir mazereti yok. Çok üzüldük, bu cümleleri ana muhalefet liderinin ağzından duymak, o ailesine, kızın, kardeşine zulmeden zalimleri haklı gösterecek, onların o zulmünü başka sebeplerle başkalarının üzerine siyaset yapmak üzere atmaya çalışması çok üzücü.\" Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri ile kadınlar mavi ve turuncu boyalarla; \'Kadına şiddete dur de\' yazılı panoya ellerini bastı.

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