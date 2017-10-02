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(Görüntülü Haber) Kağıthane'de terör operasyonu

Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri Kağıthane'de bir adrese terör operasyonu düzenledi

02 Ekim 2017 12:31

Ozan URAL / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri Kağıthane\'de bir adrese terör operasyonu düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler Kağıthane İlçesi Nurtepe Mahallesi Cansu Sokak\'ta bulunan bir adrese bugün saat 04.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Baskın yapılan adreste gerçekleştirilen aramalardan sonra bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli önce Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım Şefliği\'ne götürüldü, burada bir süre bekletildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli ardından sorgulanmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi.

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