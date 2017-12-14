(Görüntülü Haber) Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ozan URAL / İstanbul,(DHA) KAĞITHANE\'de kaldırımda yürüyen bir kişi, otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Oaly, Büyükdere Caddesi üzerinde saat 22 .00 sıralarında meydana geldi. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.