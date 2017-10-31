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(Görüntülü Haber) Kağıthane'de öğrenci servisi sürücüsüne silahlı saldırı (1)

Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL,(DHA) Kağıthane Girne Caddesi'nde öğrencileri bıraktıktan sonra ilerleyen servis aracının sürücüsüne silahlı saldırı oldu

31 Ekim 2017 12:20

Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL,(DHA) Kağıthane Girne Caddesi\'nde öğrencileri bıraktıktan sonra ilerleyen servis aracının sürücüsüne silahlı saldırı oldu. Öğrenci servisi sürücüsü saldırı sonrası ağır yaralandı. Polis kaçan saldırganları arıyor.

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