(Görüntülü Haber) Kağıthane'de metruk bina alev alev yandı

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE\'de metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Metruk bina alev alev yanarken yan binada oturan vatandaşlar tahliye edildi. Binanın boş olması nedeniyle yangında ölen yada yaralanan olmadı. Olay Yeşilce Mahallesi Barboros Caddesi\'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle saat 05.00 sıralarında metruk bir binada yangın çıktı. Kısa sürede tek katlı binayı alevler sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. GÜVENLİK NEDENİYLE YAN BİNA BOŞALTILDI İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Güvenlik nedeniyle polis ekipleri yan binada oturanları da tahliye etti. Binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen vatandaşlar, çalışmaları cep telefonlarıyla görüntüledi. Alevlere uyanan mahalle sakinleri ekiplerin çalışmasını yakından takip etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.