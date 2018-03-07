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(Görüntülü Haber) Kağıthane'de kopan elektrik kablolarındaki patlamalar paniğe yol açtı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de sokak içerisinde kopan elektrik kabloları patlamalarla yandı

07 Mart 2018 01:36

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE\'de sokak içerisinde kopan elektrik kabloları patlamalarla yandı. Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken sokak içerisindeki bazı evlere elektrik verilemedi.

Olay, Çağlayan Mahallesi Sahra Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Sokak içerisindeki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenler kısa devre yaparak yanmaya başladı. Bir süre sonra kopan kablolar yola düştü. Elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda şelale ve küçük çaplı patlamalar meydana geldi. 

Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yere düşen kablolar bir süre daha yolda yanmaya devam etti. 

Yanma ve patlama sırasında yoldan geçen kimsenin olmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bir mahalle sakini, \"Burada bütün kablolar dışarıda, bunları yer altına almayı düşünüyoruz. Biz burada tehlike yaşıyoruz\' diye konuştu. 

Mahalle sakinlerinden Ziya Güner ise, \"Burada teller kontak yapıyor, burada çoluk çocuk sokakta. Her yerde kablolar yer altına alındı, burada alınmıyor.\" dedi. 

Adem Erol de, \"Biz her zaman söyledik, bu kabloları değiştirin diye. Allah korusun ya birisinin üzerine düşse ne olacaktı\" şeklinde konuştu.

Olay yerine gelen elektrik ekipleri direklerdeki elektriği kesti. Kopmalar nedeniyle sokak içerisindeki bazı evlere elektrik verilemedi.

 

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