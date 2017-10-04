T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kağıthane'de intihar girişimi

Ozan URAL/ İstanbul, (DHA) ÖRNEKTEPE Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kadın intihar girişiminde bulundu

04 Ekim 2017 12:23

Ozan URAL/ İstanbul, (DHA) ÖRNEKTEPE Köprüsü\'nün korkuluklarına çıkan bir kadın intihar girişiminde bulundu. Polislerin ikna çalışmaları başarılı olmayınca olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kadını zorla indirdi. Olay saat 05.00 sıralarında Kağıthane de bulunan Örnektepe Köprüsü üzerinde gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen genç bir kadın intihar etmek için köprünün korkuluklarına çıktı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis bir süre ikna etmek için kadınla konuştu. Bu sırada kadının bir arkadaşı da korkuluklara çıktı. Kadını belinden tutarak atlamasına engel oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Topkapı istikametine yol kesilerek trafik durduruldu. Merdiven ile yukarı çıkan itfaiye ekipleri kadını ve arkadaşını aşağı indirdi. Polis tarafından kelepçe takılan kadın ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kurtarma çalışmaları sırasın da kesilen yol sebebiyle oluşan trafik de bir süre normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ozan URALDHAKöprüsüPolislerinOlayKağıthaneGörenlerinPolisBuKadınıTopkapıMerdivenKurtarmaOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24