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(Görüntülü Haber) Kağıthane'de iki taraftar grubunun kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,(DHA)-SÜPER Amatör Ligi 2

06 Kasım 2017 12:32

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,(DHA)-SÜPER Amatör Ligi 2. Grup takımlarından Kuştepespor ve Ayazağaspor arasında oynanan maç sırasında olaylar çıktı. Döner bıçakları, sopa, taş ve şişelerin kullanıldığı iki takımın taraftarı arasındaki kavgaya polis, plastik mermi ve biber gazı atıp, TOMA\'yla da tazyikli su ile müdahale etti. Kağıthane Nurtepe Stadı\'nda, Süper Amatör Ligi 2. Grup takımlarından Kuştepespor ve Ayazağaspor arasında bugün saat 14.30\'da oynanan maç sırasında olaylar çıktı. Alınan bilgiye göre, maç oynanırken saat 15.00 sıralarında otobüslerle gelen bir grup taraftar, stat çevresinde meşale yakarak tezahüratlarda bulundu. Maç izleyen bir grubun dışarı çıkmasıyla iki takımın taraftarları birbirine girdi. Döner bıçakları, sopa, taş ve şişelerin kullanıldığı iki takımın taraftarı arasındaki kavgaya çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Taraftarlara TOMA ile tazyikli su sıkan polis, olayların yatışmaması üzerine plastik mermi sıkarak ve biber gazı kullanarak müdahale etti. Dağıtılan gruplar stat çevresinden uzaklaştırıldı. 3 kişinin kesici aletlerle yaralandığı öğrenilen olaylar sırasında atılan taş, sopa ve şişelerden stadın çevresindeki bazı araçlar da zarar gördü. Olaylar nedeniyle bir süre ara verilen maç 0-0 sona erdi.

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