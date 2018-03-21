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(Görüntülü Haber) Kağıt gibi katlanan kamyondan kurtarıldı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, TEM yolunda inşaat malzemesi yüklü kamyon önünde ilerleyen TIR'a çarptı

21 Mart 2018 23:23

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, TEM yolunda inşaat malzemesi yüklü kamyon önünde ilerleyen TIR\'a çarptı. Kamyonun kabini kağıt gibi katlanırken, araçta sıkışan sürücü Hayati Demir, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Kaza öğleden sonra, TEM\'in Hatipköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hayati Demir yönetimindeki 41 D 6847 plakalı, inşaat malzemesi yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde ilerleyen Abdullah Erdoğan yönetimindeki 19 SL 606 plakalı demir yüklü TIR\'a çarptı. Kazada, sürücü Hayati Demir kağıt gibi katlanan kamyonun kabininde sıkıştı. Demir, itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Hayati Demir tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan çekilmesi ile ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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