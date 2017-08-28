(Görüntülü Haber) Kafenin duvarındaki 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül

Hüsne AKKAYA/ SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir kafe işletmecisi, dükkan dekorasyonu için kullanılan 11 bin tuğladan birinin arkasına 1 lira sakladı. Yerini tarif için de bir bilmece hazırladı. 1 liranın saklı olduğu tuğlayı bulanın 11 bin lira ödül kazanacağı bilmeceye özellikle üniversite öğrencileri ilgi gösteriyor. Sivas\'ta inşaat mühendisi olan Muhammet Kuşçu, kardeşi Halil Kuşçu\'nun kent merkezinde yeni açtığı kafe için bir bilmece tavsiye etti. Kardeşinin işletmesinin tanıtımı için fikir geliştiren ağabey Kuşçu, dükkan içerisinde tadilat sırasında kullanılan 11 bin tuğladan birinin arkasına 1 lira yerleştirerek, paranın yerini tarif eden bir bilmece hazırladı. Ertesi gün bunu kardeşi ile paylaşan Muhammet Kuşçu, 1 lirayı bulana 11 bin lira ödül vereceğini söyledi. Bulmacayı çözmeye çalışanlardan, tahmin ettikleri tuğlayı kırıp 1 lirayı kontrol etmek içinse 100 lira ücret alınması planlandı. Kardeşinin işletmesinin reklamını yapmak için böyle bir yola başvurduğunu belirten Muhammet Kuşçu, \"Dükkanın tadilatı sırasında bir gece geldim. Kardeşime nasıl bir hediye verebilirim diye düşündüm. Bizim örf ve adetlerimizde vardır. Birisi bir işletme açtığında destek olunur. Bu bir de kardeşim olunca biraz daha fazla kafa yordum. Tanıtım için nasıl bir fayda sağlayabilirim diye düşündüm. Dükkanın iç dekorasyonunda kullanılan 11 bin tuğla var. Birinin arkasına 1 lira saklayıp bir soru yazdık. Tabii soru içerisinde şifrelerimiz var. İnsanlar bu şifreleri çözüp adım adım cevaba yaklaşacak. Biz de bir gün birinin bu 1 lirayı bulacağına inanıyoruz\" dedi. 2 TUĞLA KIRILDI Halil Kuşçu 2 ay önce tamamlanan dekorasyonun ardından ödüllü bilmeceyle ilgili el ilanları bastırıp gelen müşterilere dağıttığı söyledi. Kuşçu, şu ana kadar 2 kişinin bilmeceyi çözme iddiasıyla bedeli karşılığı 2 tuğla kırdığını sözlerine ekledi. ÖĞRENCİLER İLGİ GÖSTERDİ Kafe müşterilerinden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi diş hekimliği üçüncü sınıf öğrencisi Hamza Gencer Uysal bilmecenin sonucuna yaklaştığını söyleyerek, \"İlk buraya geldiğimizde bilmeceyi söylediler. Araştırmaya başladık. Hatta sonra arkadaşlarıma falan da söyledim. Beraber geldiğimiz insanlar oldu. Ben yaklaştığımı düşünüyorum ama şu anda tam emin değilim. Yedi adımlık bulmacada beşinci adıma kadar geldim. Şu anda arkadaşlarımla araştırıyoruz. İnşallah bulurum\" diye konuştu. Yedi adımdan oluşan bilmecenin dördüncü adımına geldiğini belirten Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Remzi Akbulut ise bilmeceyi el ilanlarında gördüğünü belirterek, \"Hiçbir kafede böyle bir şey yoktu. Açıldığı günden beridir de gidip gelip çözmeye çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı. İLGİ ÇEKEN BİLMECE Kafe için Muhammet Kuşçu\'nun hazırladığı bilmece ise şöyle: \"19 ayaklı topal han. Demir kazık önünde. Dik başlı küheylan. Bir yetmez 2 atla. Soldan yürür bu kervan. Çarparsan 90. Bir eksiğiz sen yoksan.\"