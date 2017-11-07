T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) KAFASINA POŞET GEÇİRİP MARKET SOYDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL (DHA) Kağıthane'de soyguncu bıçak zoruyla marketin kasasında bulunan bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı

07 Kasım 2017 23:45

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Kağıthane\'de soyguncu bıçak zoruyla marketin kasasında bulunan bir miktar parayı alıp kayıplara karıştı. Polis ekipleri soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. 

Soygun, Merkez Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerinde bulunun bir markette saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Kafasına poşet geçiren bir kişi yaya olarak markete gelip kadın kasiyeri bıçak ile etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan bir miktar parayı alıp, yaya olarak kaçan poşetli soyguncu, Birgül Sokakta izini kaybettirdi. Market çalışanları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, market çalışanlarının ifadesi doğrultusunda poşetli soyguncunun eşkalini belirlemeye çalıştı. Marketin ve sokak içerisindeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Murat DELİKLİTAŞÖzgür ERENDHA KağıthanePolisMerkez Mahallesi Osmanpaşa CaddesiKafasınaKasadaBirgül SokaktaMarketMarketin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24