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(Görüntülü Haber) Kafası su borusuna sıkışan kedi, itfaiyeler tarafından kurtarıldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, başı plastik su borusuna sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı

02 Mayıs 2018 19:07

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde, başı plastik su borusuna sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi\'nde bir kedinin başını plastik su borusuna sıkıştırdığını fark eden çevre sakinleri, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, su borusunu keserek kediyi kurtardı. Herhangi bir yara almayan kedi, kaçarak bölgeden uzaklaştı. Mahalle sakinleri, yaptığı çalışmadan dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür edip, çay ikram etti.

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